Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız'a taziye ziyareti (2) - ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız'a taziye ziyareti (2) - ŞANLIURFA

- AK Parti Şanlıurfa Milletvekil İbrahim Halil Yıldız'ın evi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eve gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bebeği sevmesi vatandaşlarla sohbet etmesi - Vatandaşların slogan atması - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evden ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız'a taziye ziyareti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç ilçesindeki seçim çalışmaları sırasında uğradığı silahlı saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulunduŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç ilçesindeki seçim çalışmaları sırasında uğradığı silahlı saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa 'daki mitingin ardından, Yıldız ailesinin merkez Karaköprü ilçesinde bulunan evine geçti.Milletvekili Yıldız, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Erdoğan'ın gelişi sırasında evin çevresinde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı.Yıldız'a ve yakınlarına taziyede bulunan Erdoğan, burada Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın yakınlarıyla da görüştü ve başsağlığı diledi.Ziyarette, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da bulundu.

Başsağlığı Silahlı Saldırı Teröristler Taziye Ziyareti Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı