Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sincar' açıklaması Haberi



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak ordusunun Sincar'a yönelik operasyon gerçekleştirdiği bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek, "Temennimiz Irak merkezi yönetimi gerçekten Sincar’da bu operasyonu hakkıyla yapsın. Eğer bunu başarmakta bir sıkıntı varsa gereğini de Sincar’da biz yaparız. Çünkü Sincar’a da bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok" dedi.

Türkiye -AB zirvesine katılmak üzere Varna’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Irak Ordusunun Sincar’a girdiği yönündeki haberleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün akşam itibariyle Irak merkezi yönetiminin Sincar’a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de istihbarat örgütümüzden aldım. Fakat bunun tabii netice itibariyle tamamı ile bittiği, bitmediği konusunda takipteyiz. Kısmi olarak bir müdahaleleri olmuş olabilir. Nitekim bugün de Irak’tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili zaten Türkiye’ye gelecek. Onlarla da MİT Müsteşarımızın görüşmesi olacak. Bu görüşmelerden sonra daha sağlıklı bir neticeyi alırız. Temennimiz Irak merkezi yönetimi gerçekten gerçekten Sincar’da bu operasyonu hakkıyla yapsın. Eğer bunu başarmakta bir sıkıntı varsa burada da ikili görüşmelerimizi yapalım. Orada gereğini de Sincar’da biz yaparız. Çünkü Sincar’a da bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok. Bildiğiniz gibi 60-70 kilometrelik bir mesafede olan ve terör örgütünün girip çıkmalarının yoğun olduğu böyle bir yerde isminin şu bu olması önemli değil. PKK, PYD, YPG yeni yeni isimleri artık biliyoruz. Bundan sonra zaten çıkacak isimlere de yabancı olmayız Bütün mesele o bölgeden bize yapılabilecek herhangi bir tacize karşı şunu bilecekler ki Türkiye gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç konusunda ABD Başkanı Trump ile yeniden görüşüp görüşmeyeceğini sorulması üzerine, “Menbiç bizim için yeni değil. Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konu idi. Menbiç ile ilgili devletlerin devamlılığı esastır ilkesinden hareketle olaya bakacak olursak sayın Obama’nın söylediği ‘buralarda PYD, YPG duramaz, Fıratın doğusuna çekilecek” dedi.

Obama’dan sonra yeni yönetim benzer sözler verdiler. Biz kendilerine şunu söyledik. ‘Buralar ne PYD ne de YPG’nin. Buraların yüzde 90’ı oralardaki Arap nüfusa aittir. Size de bize de düşen buraları sahiplerine teslim etmektir’. Sayın Tillerson’un Türkiye ziyaretinde kendisi ile konuştuğumuzda bize ‘Menbiç’in güvenliğini beraber sağlayalım’ teklifi ile geldi. Şimdi güvenliğini beraber sağlayalım dediği zaman buradan ne anlaşılır. Buraya bizim grime niyetimiz yok. Terör örgütünü çıkaralım buranın güvenliğini birlikte sağlayalım. Bizim bulunduğumuz nokta bu. Ya güvenliği sağlamada müşterek hareket edebiliriz. Burada ‘biz çıkmayız, buradayız’ gibi yaklaşımlar bana göre sayın Trump’un kendi iradesi değildir diye düşünüyorum. Bu tur gelişmelerde anında sayın Trump ile, sayın Putin ile bu tür görüşmeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin Menbiç’te işgal kuvveti olarak bulunamayacağını söyleyen Erdoğan, “Buraların sahipleri kimlerse sahiplerine teslim ederiz. Amerika’nın üzerine düşen de, bizim üzerimize düşen de, Rusya’nın üzerine düşen de, İran’ın üzerine düşen de budur. Birlikte bunu yapmalıyız” diye konuştu.

(ÖFA

