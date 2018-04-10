Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Lavrov'un Afrin açıklamasına yanıt - TBMM Haberi
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Lavrov'un Afrin açıklamasına yanıt: - "Bu yaklaşım çok yanlış. Biz Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz" - "Suriye'de şu anda başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil" - "(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Ararsa görüşmemek için hiçbir sebep yok. Gelişmelere göre gerekirse ben de ararım" TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin'in Suriye rejimine verilmesini beklediklerine ilişkin açıklaması hakkında, "Bu yaklaşım çok yanlış. Biz Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz." dedi. Erdoğan, TBMM 'de partisinin Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, Grup Toplantısındaki konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırmasıyla ilgili sorusuna, "Özel. Özele girmeyin, genelde kalın." yanıtını verdi.Erdoğan, "Bugün, 'görüşmelerimiz devam edecek' dediniz. Putin ile de görüştünüz, Trump ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine, "Ararsa görüşmemek için hiçbir sebep yok. Gelişmelere göre gerekirse ben de ararım." ifadesini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin konusundaki, "Suriye rejimine verilmesini bekliyoruz." açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:"Bu çok yanlış bir yaklaşım. Biz Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Öncelikle Suriye'de şu anda başka ülkelerin el altında, kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz, yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil." - "Biz de izliyoruz"Doğu Guta'da yaşananlar üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ben de bir karar alacağım." sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Biz de izliyoruz şu anda, bakalım." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'da yaşananlara ilişkin ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna, "Biz sürekli zaten Sayın Putin ile bu tür görüşmelerimizi yapıyoruz. Sayın Trump ile aynı şekilde yapıyoruz. Yine yaparız." yanıtını verdi.