Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj - İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesajıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj paylaşımında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor."Erdoğan: "Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız."Erdoğan: "İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim."
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