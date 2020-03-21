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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesajıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj paylaşımında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor."Erdoğan: "Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız."Erdoğan: "İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim."

Koronavirüs Bild İbadet 

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