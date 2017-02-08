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8 Şubat 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'rejim değişikliği' cevabı Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'rejim değişikliği' cevabı Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun rejim değişikliği eleştirilerine; ' Rejim tercihi 1923'te yapıldı ' dedi.

Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Rejim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 


'TÜRKİYE REJİM TERİCİHİNİ YAPMIŞTIR'
Cumhurbaşkanı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği için 'Türkiye'de rejim değişikliği yapılmaya çalışılıyor' eleştirillerine karşılık; 'Türkiye, 1923 yılında Cumhuriyet'e geçerek, rejim tercihini yapmıştır, milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Ana muhalefetin başındaki zat iki de bir böyle diyor ya, böyle bir sorun yok. Cumhuriyet'ten geri adım atmaya çalışanlar, herkesten önce şahsımı bulur. Yönetim sistemi arayışı hangi rejimde olursa olsun son 200 yıldır sürekli devam eden bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.' karşılığını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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