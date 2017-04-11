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11 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kontrollü darbe cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kontrollü darbe cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV ve A Haber ortak canlı yayınında Gençlerle Baş Başa programında soruları yanıtladı.

A Haber Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 


Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddiasına da cevap verdi.

'Batı'da bir lider veya bir genel başkan iki seçim kaybetsin çekilir ' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ' 7 seçim kaybediyorsun hala direniyorsun. Ne diyor; kontrollü darbe diyor. Bununki de kontrollü koltuk. Niye kasetle geldi kardeşim bu. Sayın Baykal'ın yanından çıktığı zaman gazeteciler sordu. Aday olacak mısınız? diye 'hayır ben böyle bir şey düşünmüyorum' diyor. Ertesi gün baktık adaylığını açıkladı. Türkiye bu şekilde bir yalan makinesiyle karşı karşıya... ' şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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