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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabekir ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabekir ailesine taziye telefonu

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( İSTANBUL )- Erdoğan, hayatını kaybeden Kazım Karabekir’in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu’nun kız kardeşi Timsal Karabekir Yıldıran’ı aradı İSTANBUL

Başsağlığı Kız Kardeş Taziye Telefonu 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir’in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu’nun vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre vefat haberinden derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müteveffanın kız kardeşi Timsal Karabekir Yıldıran’ı bugün telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 91 yaşında hayata veda eden Hayat hanıma Allah’tan rahmet, geride kalanlara, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi. Kazım Karabekir Paşa’nın 77 yaşındaki kızı Timsal hanımın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından ve ilgisinden dolayı şükranlarını ifade ettiği öğrenildi
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