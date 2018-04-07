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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li milletvekillerine AKkkuyu tepkisi: “ CHP’nin bir tane milletvekili Mersin’de gösteri yapıyor. Ağzından kuş tutsan avucunu yalarsın. Neyin gösterisi?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li milletvekillerine AKkkuyu tepkisi: “ CHP’nin bir tane milletvekili Mersin’de gösteri yapıyor. Ağzından kuş tutsan avucunu yalarsın. Neyin gösterisi?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

( DENİZLİ ) Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li milletvekillerine AKkkuyu tepkisi: “CHP’nin bir tane milletvekili Mersin’de gösteri yapıyor. Ağzından kuş tutsan avucunu yalarsın. Neyin gösterisi?” DENİZLİ

Nükleer Santral Elektrik Santrali Nükleer Enerji Dış Ticaret Nikah Töreni 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temeli atılan Akkuyu nükleer santraline karşı CHP’li milletvekillerinin tavrını sert bir dille eleştirerek, “CHP’nin bir tane milletvekili Mersin’de gösteri yapıyor. Ağzından kuş tutsan avucunu yalarsın. Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yok. Nerede hayırlı bir adım atıyorsam bunlar orada. Niye? Şerrin temsilcileri olması lazım ya, bunlar şerrin temsilcisi” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli AK Parti 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.
Kongrenin açılışında konuşan Erdoğan, Akkuyu’da atılan nükleer elektrik santralinin temelinin atılmasına değindi. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’nu tek başına karşılayacak santralin temelinin Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte atıldığını hatırlatan Erdoğan, “Akkuyu Nükleer enerji Santrali ile Türkiye’yi nükleer enerji kullanan ülkeler ligine taşıyoruz. İnşallah şuandaki nükleer enerji potansiyelimizin yüzde 10’nu buradan karşılayacağız. İnşallah bundan sonra bir ikinci etabı var. Onu da Japonlar ile sözleşmemizi yaptık adımı atacağız. Üçüncüsünün de hazırlıklarını yapıyoruz görüşmeler devam ediyor. Bunun ilk reaktörünü 2023 yılında devreye alacağız bu yatırım ile daha ucuz ve daha temiz gerçek anlamda çevreci bir enerji kaynağı ile tanışmış olacak. CHP’nin bir tane milletvekili Mersin’de gösteri yapıyor. Ağzından kuş tutsan avucunu yalarsın. Neyin gösterisi? Ya bunların işi gücü bu ya. Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yok. Nerede hayırlı bir adım atıyorsam bunlar orada. Niye? Şerrin temsilcileri olması lazım ya, bunlar şerrin temsilcisi. Biz enerji sepetimizi dengeli bir hale getirirken bir taraftan da dış ticaretteki açığımız petrol ve doğalgaz kaynaklı sıkıntıları bir nebze olsun inşallah çözmüş olacağız. Diğer tüm konuda olduğu gibi bu meselede de ana muhalefet partisinin, direncine, tepkisine ve çelmelerine muhatap olsak da inşallah Akkuyu santralini hedeflediğimiz şekilde 2023 yılına kadar faaliyete geçireceğiz. Onlar istemese de onlar Türkiye’yi şikayet etse de biz milletimize ilk günkü aşk ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Uluslar arası yatırımcılara adeta Türkiye’ye gelmeyin. Bu tür utanmazlara rağmen Türkiye’yi büyütüp, muasır medeniyetler seviyesine yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan kongre sonrası mevcut Başkan Necip Filiz tek liste halinde yapılan seçimde güven tazeledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kızının EGS Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen nikah törenine katıldı.
Kısa bir süre burada kalan Erdoğan daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldı.
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