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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı (2) - KAYSERİ Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı (2) - KAYSERİ Video

- Kayseri 'de toplu açılış töreni - Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninden detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker selamı vermesi - Erdoğan'dan asker selamıKAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından törene katılan bakanlar ve vatandaşlarla Mehmetçik'e destek olmak için asker selamı verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan bakanlar ve vatandaşlarla Mehmetçik'e destek olmak için asker selamı verdi.Erdoğan, şair ve düşünür Nuri Pakdil'in cenazesi olduğunu hatırlatarak, kendisine rahmet diledi ve alandakilerle beraber Fatiha suresini okudu.Tören sonunda Erdoğan, diğer katılımcılarla beraber vatandaşlara çay dağıttı.

Açılış Töreni Cenaze Düşünür 

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