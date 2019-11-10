Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. (2)Erdoğan: "Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık."Erdoğan: "Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir."Erdoğan: "Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi, tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir."
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