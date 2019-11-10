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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır' - ANKARA İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır' - ANKARA İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır" - ANKARA Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı.
(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar."

Anma Töreni 

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