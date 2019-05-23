Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftar programı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.(3)"Cumhuriyet tarihinde görülmeyen atılımları sağlıkta biz gerçekleştirdik"
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