Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz'- ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. - 8 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tespitiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki günlerde adayları açıklayacaklarını bildirdi.Erdoğan: "(Cumhur İttifakı) Bazı kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarımızı da bu konuda vereceğiz."