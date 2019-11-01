Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı
Camiye giriş
-Camiden çıkış
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Caminde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Caminde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camideki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü’ne gitti.
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