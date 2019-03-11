Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çukur terörünün izlerini silmiş bir Hakkari gördüm' - HAKKARİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çukur terörünün izlerini silmiş bir Hakkari gördüm" - HAKKARİ - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Binalara asılı Türk Bayrakları - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde halkı selamlaması, seçim şarkısına eşlik etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıHAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)
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