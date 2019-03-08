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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cudi'de Gabar'da inlerine girdik. Hatta Kandil'de inlerine girdik. Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cudi'de Gabar'da inlerine girdik. Hatta Kandil'de inlerine girdik. Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız'

Erdoğan'ın konuşması

Polis Terör Örgütü Irak 

-detaylar

( ŞANLIURFA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cudi'de Gabar'da inlerine girdik. Hatta Kandil'de inlerine girdik. Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız"-"Biliyorsunuz ülkemizde 84’ten beri vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür"-"Askerlerimizin, polisimizin karşısında tutunamayanlar silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Kürt kardeşlerimizin hakkını savunmak gibi bir girişimi olmamıştır"-"Bölgemizde bir takım güçlerin gönüllü taşeronluğunu yapmıştır. Kürt kardeşlerimin sıkıntıları vardı. Yoksulluk, baskı, haksızlık vardı. Bu bölgede daha ağır yaşanıyordu. Biz böyle bir Türkiye’yi devraldık"-"Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak'ın Kuzeyinde Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin" ŞANLIURFA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde konuştu.

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