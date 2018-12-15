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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiy

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiy

Erdoğan'ın konuşması

Açılış Töreni Allah Hükümet Cinayet 

-detaylar

( DENİZLİ -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir?"-"MHP ile azami müştereklerimiz var. O yüzden cumhur ittifakını oluşturduk. İnşallah 31 Mart’ta Cumhur ittifakının zaferini hep birlikte yaşayacağız"-"Bu zat çıkıp Türkiye’nin ilkeli duruşunu ile tüm dünyada takdir topladığı Kaşıkçı cinayetiyle ilgili akla ziyan iddialarda bulunuyor"-"Katillerin ülkemizi terk ettikleri saatlerde daha olayın ne olduğu tam olarak bilinmiyordu. Eğer bu olayı sıkı bir şekilde takip etmeseydik bu gerçekler ortaya çıkmazdı. Hala takip ediyoruz. Dünyanın takdir ettiği bir hususu Bay Kemal görmüyorsa bu da kendi sorunudur"-"Kılıçdaroğlu’nun tahrik etmeye çalıştığı bir başka kesim emekliler. Emeklilere AK Parti iktidarı kadar değer veren başka bir hükümet olmadı" DENİZLİ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuştu.

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