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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP ve HDP'nin öncülüğünde bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP ve HDP'nin öncülüğünde bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler' - ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve HDP'nin öncülüğünde bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler" - ADANA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Video gösterimi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana 'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)Erdoğan: "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3 - 5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz."Erdoğan: "Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır."

Taahhüt Kadınlar Günü Saldırı İstiklal 

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