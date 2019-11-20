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( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel Başkanı sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir"-"Türkiye güvenlikten ekonomiye pek çok cephede beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor"-"İster sahada ister masada olsun tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz"-"Sadece son birkaç yılda Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de elde ettiğimiz sonuçlar başlı başına bir başarı hikayesidir"-"CHP Genel Başkanı sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir"-"Tank Palet Fabrikası, istihdam, emeklilik konularındaki yalanlarına cevaplarımızı verdik. Aynı yalanların bir kısmına yenilerini ekleyerek tekrarlamaktan hicap duymuyor"-"Ağzını her açtığında ecdadımıza hakaret etmeyi marifet sanıyor. Hiç kimsenin milletimizin tarihine haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.





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