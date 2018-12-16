Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP çöp demektir, CHP susuzluk demektir, CHP hava kirliliği demektir...' Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP çöp demektir, CHP susuzluk demektir, CHP hava kirliliği demektir..."- "İstanbul'a ne kadar sahip çıkarsak, ülkemizin geleceğine de o derece katkı yaptığımızı biliyoruz"- "Yabancı devlet adamları Türkiye'ye geldiklerinde şaşırıyorlar"- "İstanbul'un su sorunun 2040 yılına kadar çözdük"- "CHP çöp demektir, CHP susuzluk demektir, CHP hava kirliliği demektir..."