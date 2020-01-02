Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Büyükelçisini kabul etti



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Adjabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Adjabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.



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