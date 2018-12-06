Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık'- ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan: "AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz."Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:"Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık."Erdoğan: "Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında bu tür görüntü kirliliğine müsaade edilmeyecek."