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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede?' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede?' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede?" - ANKARA - 11 milyon fidan dikme etkinliği - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde konuştu.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok."

Lyon Efes Irak 

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