Cumhurbaşkanı Erdoğan cep telefonu aracılığıyla seslendi: 'İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Ankara kendisine yakışan neticeyi ortaya koyacaktır' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cep telefonu aracılığıyla seslendi: "İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Ankara kendisine yakışan neticeyi ortaya koyacaktır" - ANKARA - AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantı - Toplantıya katılanlardan görüntüler - Video gösterimi - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonu ile salondakilere seslenmesiANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısına katılanlara cep telefonu aracılığıyla seslendi.