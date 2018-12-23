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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cep telefonu aracılığıyla seslendi: 'İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Ankara kendisine yakışan neticeyi ortaya koyacaktır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cep telefonu aracılığıyla seslendi: 'İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Ankara kendisine yakışan neticeyi ortaya koyacaktır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cep telefonu aracılığıyla seslendi: "İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Ankara kendisine yakışan neticeyi ortaya koyacaktır" - ANKARA - AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantı - Toplantıya katılanlardan görüntüler - Video gösterimi - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonu ile salondakilere seslenmesiANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısına katılanlara cep telefonu aracılığıyla seslendi.

Oyaca Toplantı Cep Telefonu 

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