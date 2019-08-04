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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı kadınlara çay ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı kadınlara çay ikram etti

Cumhurbaşkanı makam aracını sürmesi

Hastane Açılış Töreni Makam Aracı 

-konvoydan görüntü
-kadınlara çay dağıtılması

( BURSA ) BURSA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun açılışının ardından kendisini çaya davet eden kadınlara doğa dostu çay ikram etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında inşasına başlanan ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan yeni otoyol için Bursa’da düzenlenen açılış törenine katıldı.
Otoyol üzerinde bulunan Bursa Batı Gişeleri önünde yapılan törende halka seslenen Erdoğan, törenin ardından kendi makam arabasıyla otoyolu test etti. Bir süre makam aracını kendi kullanan Cumhurbaşkanı yine aynı törende açılışını yaptığı Bursa Şehir Hastanesi’ne gitmek üzere otobüse bindi. O esnada Erdoğan’ı görmek için yolda bekleyen kadınlar Cumhurbaşkanını çaya davet etti. Erdoğan bu davete tepkisiz kalmayarak kadınlara doğa dostu çay dağıttı.
Cumhurbaşkanı tüm çayları dağıttıktan sonra hastaneye gitmek üzere ayrıldı.
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