Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır' - MERSİN Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır" - MERSİN - AK Parti'nin Mersin mitingi - Miting alanında vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin 'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.(3)
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