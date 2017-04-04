Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlarda edep yok ki

Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Bir tanesi çıkmış diyor ki, evet çıkarsa Samsun'a çıkarız, Sivas'a çıkarız. İzmir'den denize dökeriz. Bu da CHP milletvekili. Bu adama terbiyesiz demeyeceksin de kime diyeceksin. Seni Samsun'a sokmazlar, Sivas'a sokmazlar, Amasya'ya sokmazlar! Sen kimsin be ahlaksız! Kimsin sen! Haddini bil, kendini bil, ceddini bil neslini bil! Edep yahu derler. Ama bunda o yok. Bunları dinleyenler alkış tutuyor. Yazıktır! Ama biz tahriklere gelmeyeceğiz. 16 Nisan'da sandıkta cevabı vereceğiz. Bu millet 16 Nisan'da inşallah yeni bir süreci başlatacak. Çünkü demokratik parlamenter sistemle Türkiye yıllardır yaşadı. ' diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Hakkında

Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...

devamı Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...