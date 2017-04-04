Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlarda edep yok ki

Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Bir tanesi çıkmış diyor ki, evet çıkarsa Samsun'a çıkarız, Sivas'a çıkarız. İzmir'den denize dökeriz. Bu da CHP milletvekili. Bu adama terbiyesiz demeyeceksin de kime diyeceksin. Seni Samsun'a sokmazlar, Sivas'a sokmazlar, Amasya'ya sokmazlar! Sen kimsin be ahlaksız! Kimsin sen! Haddini bil, kendini bil, ceddini bil neslini bil! Edep yahu derler. Ama bunda o yok. Bunları dinleyenler alkış tutuyor. Yazıktır! Ama biz tahriklere gelmeyeceğiz. 16 Nisan'da sandıkta cevabı vereceğiz. Bu millet 16 Nisan'da inşallah yeni bir süreci başlatacak. Çünkü demokratik parlamenter sistemle Türkiye yıllardır yaşadı. ' diye konuştu.