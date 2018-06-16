Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlar nal topluyor nal' - ANTALYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar nal topluyor nal" - ANTALYA - AK Parti'nin Antalya mitingi - Miting alanından detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Seyhan Bulvarı'nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. (6)Erdoğan: "(Muhalefet) Turizmde Türkiye'de 40 bin odadan bahsediyor. Biz ise 1,5 milyon yatak kapasitesinden bahsediyoruz. Bunlar nal topluyor nal."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da 'yaptırmayız' diyor. Kim, Bay Muharrem. Ya Bay Muharrem, sen kimsin de yaptırmıyorsun? Biz Allah'ın izniyle, benim milletim 24 Haziran'da bu evladına 'yürü' dediği zaman, Kanal İstanbul'u nasıl yaptıracağız göreceksin."