Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir" - ANKARA - İnsanlığın Medeniyeti programı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş ile şehirlerimizde misafir ettiğimiz milyonlarca sığınmacıya gösterdiğimiz kardeşlik, bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir fiyakalı söz, hiçbir parıltılı söylem, hiçbir şaşaalı hayat biçimi, Batı'nın insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez. Biz başından beri neysek bugün de oyuz."