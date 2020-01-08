Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul etti



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışının ardından, misafir ülkelerin liderleriyle yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u kabul etti. Kabul basına kapalı bir şekilde gerçekleşiyor.



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