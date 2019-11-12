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( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün"-"Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak"-"FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır"-"Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız"-"Bu sıralar DEAŞ’lıları ülkelerine iadeye başladık. Buralarda da ciddi bir telaş süreci de başlamış bulunuyor"-"Ferhat Abdi Şahin’in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz"-"Harekatla vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz"-"Irak sınırı ile Cerablus’a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor"-"İki lider olarak bu ziyaretimizde önce dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, heyetler arası görüşmeyi yapacağız, birlikte bir basın toplantısı tahminim geniş kapsamlı olacak" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.



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