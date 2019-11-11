Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün biz ecdadın mirası üzerine kendi katkılarımızı ilave ediyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün biz ecdadın mirası üzerine kendi katkılarımızı ilave ediyoruz" - ANKARA - 11 milyon fidan dikme etkinliği - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde konuştu. (5)
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