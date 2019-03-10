Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün bir başka güzelsin Mesin' - MERSİN Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bir başka güzelsin Mesin" - MERSİN - AK Parti'nin Mersin mitingi - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıMERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin 'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)
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