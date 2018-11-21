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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Buğday üretimimiz tüketimimizi fazlasıyla karşıladığı halde buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Buğday üretimimiz tüketimimizi fazlasıyla karşıladığı halde buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buğday üretimimiz tüketimimizi fazlasıyla karşıladığı halde buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz" - ANKARA - Salonun iç genel planı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buğday üretimimiz tüketimimizi fazlasıyla karşıladığı halde buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz? Un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur gibi mamul maddelere dönüştürüp dışarıya satmak için ithal ediyoruz. Buna ne denir? İhraca dayalı ithal denir Bay Kemal."

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