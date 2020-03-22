Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıCumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."
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