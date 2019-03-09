Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yılın ocak-şubat döneminde çiftçilere 5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık' - ELAZIĞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ocak - şubat döneminde çiftçilere 5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık" - ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. - 8 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ocak - şubat döneminde çiftçilere 5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Mart ayı içerisinde 3 milyar 716 milyon liralık ödeme daha yapacağız."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım