Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftar programı, - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.(4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz."
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