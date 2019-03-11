Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı' - ŞIRNAK Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı" - ŞIRNAK - AK Parti Şırnak mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Erdoğan'ın alandaki vatandaşlara çay dağıtması - Başkan adayları ile sahnede fotoğraf çekimiŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak ’ta düzenlenen mitinge halka hitap etti.
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