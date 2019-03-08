Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler' - ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler" - ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti - 5 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz."
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