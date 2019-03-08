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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez. Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar bu can bu tende olduğu sürece bu trene kabul etmeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez. Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar bu can bu tende olduğu sürece bu trene kabul etmeyiz'

Erdoğan'ın konuşması

Lyon Tarım Hızlı Tren Terör Örgütü 

-detaylar

( ŞANLIURFA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez. Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar bu can bu tende olduğu sürece bu trene kabul etmeyiz"-"Bazı tezgahlara oyunlara sakın ha gelmeyin. Bakıyorsunuz beyefendi aday olmayınca ne dava var ne başka bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor"-"Şanlıurfa'nın geleceğine kastedenlere inat el ele kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz"-"Dün Mardin’de hızlı tren müjdesi verdim. Bölücü terör örgütünün güdümündeki malum partinin eş başkanı “Mardin’de hızlı trenin ne işi var" demiş"-"Aynı SP gibi. Yani Saadet. Onun başındaki zat da "trenin Sivas’ta ne işi var" demişti"-"Şanlıurfa GAP’ın en önemli şehridir. Sulama yatırımlarına gece gündüz devam ediyoruz"-"Bay Kemal ne diyordu çiftçi battı. Bay Kemal senin kılavuzun karga. Şanlıurfalı çiftçilere son 17 yılda 10 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik"-"Kimlerle yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz yolculuğumuza devam ederiz. Emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz" ŞANLIURFA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde konuştu.

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