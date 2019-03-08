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( ŞANLIURFA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez. Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar bu can bu tende olduğu sürece bu trene kabul etmeyiz"-"Bazı tezgahlara oyunlara sakın ha gelmeyin. Bakıyorsunuz beyefendi aday olmayınca ne dava var ne başka bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor"-"Şanlıurfa'nın geleceğine kastedenlere inat el ele kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz"-"Dün Mardin’de hızlı tren müjdesi verdim. Bölücü terör örgütünün güdümündeki malum partinin eş başkanı “Mardin’de hızlı trenin ne işi var" demiş"-"Aynı SP gibi. Yani Saadet. Onun başındaki zat da "trenin Sivas’ta ne işi var" demişti"-"Şanlıurfa GAP’ın en önemli şehridir. Sulama yatırımlarına gece gündüz devam ediyoruz"-"Bay Kemal ne diyordu çiftçi battı. Bay Kemal senin kılavuzun karga. Şanlıurfalı çiftçilere son 17 yılda 10 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik"-"Kimlerle yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz yolculuğumuza devam ederiz. Emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz" ŞANLIURFA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde konuştu.



