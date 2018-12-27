Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - 49. Muhtarlar Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara hitabıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek."