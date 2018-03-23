Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup, çıkarıp gerekeni yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL - HD - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup, çıkarıp gerekeni yapacağız"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Biz bunları Taksim'den, Gezi olaylarından tanırız"- "Bu ihanet çetelerine teslim olsaydık, bir adım bile atamazdık"- "Türkiye'nin Afrin operasyonundan herkesin rahatsız olma hakkı olabilir ama bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur"- "Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 732 oldu"- "Bir üniversitemizde düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir" İSTANBUL