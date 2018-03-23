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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup, çıkarıp gerekeni yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup, çıkarıp gerekeni yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

( İSTANBUL - HD - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup, çıkarıp gerekeni yapacağız"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Biz bunları Taksim'den, Gezi olaylarından tanırız"- "Bu ihanet çetelerine teslim olsaydık, bir adım bile atamazdık"- "Türkiye'nin Afrin operasyonundan herkesin rahatsız olma hakkı olabilir ama bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur"- "Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 732 oldu"- "Bir üniversitemizde düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir" İSTANBUL

Tahammül Kamera Çekim Öğrenciler 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beyoğlu 6. İlçe Kongresi'nde konuştu.

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