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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik" - DİYARBAKIR - AK Parti'nin Diyarbakır mitingi - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır mitingine katıldı.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır 'ı yok. İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar, devletin kendilerine gönderdiği parayı Diyarbakır 'a harcadılar."

Kayyum Gine Terör Örgütü 

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