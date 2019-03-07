Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu şehir sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözbebeğidir' - MARDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu şehir sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözbebeğidir" - MARDİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıMARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)"7 bin yıllık tarihi, 7 ayrı kültürü, 7 ayrı dili, 7 ayrı inancı bünyesinde ahenkle barındıran bu şehri sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözbebeğidir""Bütün kavimlerin, dillerin, inançların, renklerin, desenlerin birlikte yaşadığı, kader ortaklığı yaptığı bu şehrin bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır"
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