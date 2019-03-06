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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar" - ANKARA - Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu.
(9)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız."

Turab Saldırı 

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