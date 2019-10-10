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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır" - ANKARA - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
(3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu operasyonun da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

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