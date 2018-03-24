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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, Mart yerel seçimleri ve Kasım Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacaklardır' - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, Mart yerel seçimleri ve Kasım Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacaklardır' - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, Mart yerel seçimleri ve Kasım Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacaklardır" - SAMSUN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonda vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresinde partililere hitap etti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdi bir ittifak oluşturduk Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber. Bu ittifakımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah önümüzde Kasım seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifakı, bunun yanında parlamento ittifakımız, bütün bunlar Türkiye'nin yeniden, evet diriliş harekatının aynı zamanda bir noktalaması olacaktır. Çok daha güçlü çıkacağız. İnşallah bu ümmeti parçalamak isteyenler, bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, gerek Mart yerel seçimleri gerekse Kasım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde alacaklardır."

Ümmet Yerel Seçimler Allah Parlamento Yerel Seçim 

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