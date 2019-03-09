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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla prim vermez' - ELAZIĞ Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla prim vermez' - ELAZIĞ Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla prim vermez" - ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. - 4 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla prim vermez. Bu millet, bölücülerle iş birliği yapıp milli iradeye tünel kazılmasına asla göz yummaz. Benim milletim projeye oy verir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir."Erdoğan: "Dağdan aracılarlarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyorlar."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet onlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek."

Milletvekili Saldırı 

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