Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına izin vermez' - MALATYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına izin vermez" - MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salondan ve katılımcılardan görüntülerMALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu. (5)
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